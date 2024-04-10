Подозреваемый в причастности к теракту в "Крокусе" скрылся в подмосковном лесу от силовиков (видео)

Мужчину до сих пор не нашли. В Росгвардии и МВД Чеховского района введен сигнал "Сирена".

Подозреваемый в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле" скрылся в подмосковном лесу от силовиков — на территории городского округа Чехов введен сигнал "Сирена".

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

"По предварительным данным вчера около 22 вечера (время местное — ред.) 47-летнему подозреваемому Николаю С. удалось скрыться в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское. Сегодня в 14:45 поступил сигнал о сборе всех сотрудников Росгвардии и МВД. в Чеховском районе. Сбежавший может быть вооружен", — говорится в сообщении.

Момент погони за мужчиной, который смог убежать от силовиков, можно увидеть на видео.

"Он сдал задним ходом и выпрыгнул из машины. Судя по видео, Николая С., подозреваемого в причастности к теракту в "Крокусе", преследовали две машины силовиков. Они пытались остановить авто Николая, однако, проезжая автомойку, мужчина резко сдал назад, выпрыгнул из машины, после чего автомобиль улетел в кювет. Сам подозреваемый побежал в сторону леса", — говорится в объяснении.

По словам очевидцев, во время задержания была слышна стрельба. По предварительным данным, Николай в машине был не один.

Все это произошло около 22 часов 9 апреля. Мужчину до сих пор не нашли. В Росгвардии и МВД Чеховского района введен сигнал "Сирена" — вызваны все сотрудники.

Напомним, что Россия не предоставляет никаких доказательств, но связывает Украину с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холл", глава ГУР Кирилл Буданов назвал "абсолютно абсурдным обвинением", которое имеет целью еще больше закрепить ненависть к Украине в России.

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