Подозреваемый в теракте "Крокус-Сити Холл" умер в СИЗО: что известно

«Крокус-Сити Холл» в России / © Associated Press

В Москве в следственном изоляторе погиб один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус-Сити Холл».

По данным российских СМИ, речь идет о пособнике исполнителей нападения Якубджоне Юсуфзоде.

В Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что осужденный совершил самоубийство. По факту его смерти была начата проверка.

Детали инцидента пока не раскрываются.

Что известно о теракте в «Крокус-Сити Холл»

Теракт в «Крокус Сити Холл» / © Associated Press

Теракт в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 перед концертом группы «Пикник».

Вооруженные нападавшие открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание и скрылись с места преступления. В результате атаки погибло 145 человек, среди них дети, еще более 500 человек получили ранения.

Это один из самых масштабных терактов в России за последние десятилетия.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство – Вилаят Хорасан». Накануне атаки о возможной угрозе терактов в России предупреждали иностранные спецслужбы.

Несмотря на это, российские власти публично отвергали такие предупреждения.