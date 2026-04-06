Подозреваемый в теракте "Крокус-Сити Холл" умер в СИЗО: что известно
По данным ФСИН, он покончил с собой, продолжается проверка.
В Москве в следственном изоляторе погиб один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус-Сити Холл».
По данным российских СМИ, речь идет о пособнике исполнителей нападения Якубджоне Юсуфзоде.
В Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что осужденный совершил самоубийство. По факту его смерти была начата проверка.
Детали инцидента пока не раскрываются.
Что известно о теракте в «Крокус-Сити Холл»
Теракт в концертном зале «Крокус-Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 перед концертом группы «Пикник».
Вооруженные нападавшие открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание и скрылись с места преступления. В результате атаки погибло 145 человек, среди них дети, еще более 500 человек получили ранения.
Это один из самых масштабных терактов в России за последние десятилетия.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство – Вилаят Хорасан». Накануне атаки о возможной угрозе терактов в России предупреждали иностранные спецслужбы.
Несмотря на это, российские власти публично отвергали такие предупреждения.