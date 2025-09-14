Подозреваемый в убийстве соратника Трампа не признал своей вины

Тайлер Робинсон / © Associated Press

Задержанный по подозрению в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, соратника президента США Дональда Трампа, 22-летний Тайлер Робинсон не признал своей вины.

Об этом сообщил губернатор штата Юта, где произошло убийство, Спенсер Кокс в эфире телеканала ABC News.

По его словам, показания о причастности Робинсона к стрельбе на мероприятии в Университете Юта, на котором был убит известный политический деятель, дают люди из его окружения, включая соседа по комнате.

«Он не признался властям. Он не сотрудничает, но все люди вокруг него сотрудничают. И я думаю, что это очень важно», — сказал Кокс.

Губернатор штата, который является республиканцем, также прокомментировал сообщения о том, что Тайлер Робинсон после стрельбы якобы шутил в разговорах, что он является тем самым стрелком.

«Все, что мы можем подтвердить, это то, что эти разговоры точно происходили, и они не верили, что это был на самом деле он. Это все были шутки, пока он, знаете, пока не признался, что это на самом деле был он», — сказал Кокс.

Ранее республиканский губернатор заявил Wall Street Journal, что Робинсон был «глубоко проникнут левой идеологией».

На вопрос, нашли ли следователи доказательства, которые бы это подтверждали, Кокс ответил: «Это поступило от его знакомого и членов его семьи. Оттуда взялась первоначальная информация. Конечно, в обвинительных документах будет обнародовано гораздо больше информации, поскольку они объединяют все это вместе».

Тайлер Робинсон сейчас находится под стражей. Ожидается, что обвинения будут официально выдвинуты во вторник, 16 сентября.

Напомним, 12 сентября американские власти официально назвали подозреваемым в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка 22-летнего жителя штата Юта Тайлера Робинсона. Среди доказательств — брошенное стрелком оружие и патроны с красноречивыми надписями на гильзах.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что подозреваемый в убийстве задержан. По словам Трампа, выйти на след предполагаемого убийцы помог отец подозреваемого.

«Я надеюсь, что его признают виновным, и надеюсь, что он получит смертную казнь», — сказал американский президент.

Напомним, сообщая о смерти Чарли Кирка, который после ранения умер в больнице, президент Трамп назвал этого праворадикального активиста «великим и даже легендарным».