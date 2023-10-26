Подозревается в изнасиловании и хранении наркотиков: в Британии арестовали депутата-консерватора

Политик отвергает обвинения и заявляет, что сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него пытались потребовать деньги.

В Британии арестовали депутата-консерватора. Его обвиняют в изнасиловании. Однако сам он говорит, что из него пытались выманить деньги.

Об этом пишет российская BBC.

Как стало известно, член британского парламента от правящей Консервативной партии Криспина Бланта был арестован по подозрению в изнасиловании и хранении наркотиков. Однако политик отвергает обвинения и заявляет, что сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него пытались потребовать деньги.

“До ареста Блант был парламентским организатором, то есть функционером, который должен обеспечивать партийную дисциплину во фракции консерваторов. Теперь его полномочия приостановлены, и он считается независимым членом парламента. Ему также запрещено было появляться в здании парламента. В четверг Блант рассказал, что "в связи с этим инцидентом" его уже дважды допрашивала полиция Суррея, и он сам обратился в силовые органы, опасаясь вымогателей", — пишет BBC.

Депутат был впервые избран членом парламента от Консервативной партии на всеобщих выборах 1997 года и представлял город Рейгейт в графстве Суррей.

Мужчина занимал должность помощника министра юстиции с 2010 по 2012 годы и возглавлял в парламенте влиятельный Комитет по иностранным делам.

В официальном заявлении депутат отмечается, что он 25 октября арестован по подозрению в изнасиловании.

“Меня уже дважды допрашивали из-за этого инцидента, впервые это было три недели назад, когда я сообщил о своих опасениях по поводу вымогательства. Второй раз это произошло сегодня утром, когда мне было вынесено предупреждение, по которому был арест. Этот арест был необязательным, поскольку я по-прежнему готов к полному сотрудничеству со следствием и уверен, что все закончится без обвинений”, — говорится в его заявлении.

В Консервативной партии, которую уже не раз трясли скандалы о сексуальных домогательствах (не далее как в мае 2022 года другого парламентария-консерватора арестовали по подозрению в изнасиловании), от комментариев по этому вопросу отказались.

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