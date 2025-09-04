Подозревала измену: женщина обнаружила скелет своего пропавшего мужа в выгребной яме

Останки мужчины находились в выгребной яме / © Associated Press

В Таиланде женщина решила очистить засыпанную землей старую выгребную яму и обнаружила там останки мужа, пропавшего три года назад.

Об этом пишет T he Thaiger.

60-летняя Тави Паекратоке из провинции Накхонратчасима косила траву за домом и обнаружила, что старый керамический септик был полностью забит землей. Женщина решила очистить емкость и начала копать, а затем попала на кость. Она продолжала копать, пока не нашла еще несколько костей и черепа.

Вскоре рядом со скелетом появилась рубашка, принадлежавшая ее мужу. Полицейским Паекратоке рассказала, что ее муж пропал в ноябре 2022 года. Она подала заявление в полицию, однако поиски не принесли результата.

Затем соседи рассказали Паекратоке, что видели ее мужа на рынке с другой женщиной. После этого она решила, что муж сбежал к любовнице и прекратила поиски.

