Подозревают в похищении банкира: что известно о молдавском стрелке, который убил двух человек в Кишиневе

Задержанный скрылся в Молдове, после того, как 23 июня против него возбудили дело за похищение.

Мужчиной, стрелявшим в аэропорту Кишинева 30 июня, оказался 43-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров.

Об этом прокуратура страны сообщила 1 июля.

По данным правоохранителей, задержанный сбежал в Молдову, после того, как 23 июня против него возбудили дело за похищение первого зампреда одного из банков Душанбе.

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"В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Республики Таджикистан, 25 марта 1980 года рождения, житель города Душанбе, который после совершения этого преступления бежал в Молдову через Турецкую Республику, чтобы скрыться в странах Европейского союза", – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в международном аэропорту Кишинева произошло вооруженное нападение. Его совершил иностранный гражданин, которому запретили въезд в Республику Молдова.

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