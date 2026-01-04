Подозрительная ставка: неизвестный выиграл более $400 000, спрогнозировав захват Мадуро

Николас Мадуро / © Associated Press

Неизвестный пользователь платформы для ставок Polymarket выиграл более 400 000 долларов сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро лишится должности до конца января, всего за несколько часов до начала операции США.

Об этом сообщает Le Figaro.

Учетная запись без имени и без фотографии, похоже, была создана недавно, поскольку его первые ставки датируются 27 декабря. Он поставил только на быстрый уход Мадуро или на вмешательство американских вооруженных сил в Венесуэлу,

Его первая ставка — 96 долларов на операцию в Америке до 31 января, затем 123,34 доллара на уход Мадуро в тот же день. Пользователь постепенно увеличивал ставки и казался очень уверенным в себе: между 1 января и 3 января он поставил всего 31 215 долларов на уход Мадуро в течение этого месяца.

Захват Николаса Мадуро в субботу, 3 января, позволил игроку собрать 436 759,61 доллара США при общей ставке в 32 538,34 доллара США, что составляет солидную прибыль более 400 000 долларов США.

В социальных сетях обсуждают, мог ли счастливый игрок каким-то образом воспользоваться конфиденциальной информацией, особенно учитывая, что он не был постоянным пользователем платформы.

Власти США заявили, что операция в Венесуэле готовилась несколько месяцев и должна была состояться во время праздников, при условии благоприятной погоды.

На обращение нескольких американских сайтов, в частности The Verge и Axios, относительно соответствия этих ставок правилам использования, платформа Polymarket не предоставила ответа.

Напомним, военная операция США в Венесуэле, завершившаяся захватом Николаса Мадуро и его жены, вызвала беспрецедентный резонанс в мире. Пока в США решают судьбу Мадуро — украинцы шутят и создают мемы.