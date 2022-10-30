Подозрительные авто и запуски дронов: в Германии заявили об активизации иностранных разведок

Особенно следят в Германии за российскими и китайскими спецслужбами.

В Германии фиксируют многочисленные случаи необычной деятельности и попыток шпионажа и повышенную активность иностранных разведок.

Об этом заявила глава Службы военной контрразведки ФРГ Мартина Розенберг, пишут Spiegel и DW.

По ее словам, иностранные шпионы используют все возможные способы получения информации и продвижения интересов своих стран. В частности над полигонами Бундесвера, где проходила подготовка украинских военнослужащих, замечали дроны. Узнать цель их полетов пока не удалось.

Также читайте Затриманий у Норвегії псевдопрофесор із Бразилії виявився офіцером ГРУ

"Управляемые на государственном уровне разведслужбы используют все имеющиеся у них средства, чтобы получить информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран. Цель нашей работы — своевременно выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и в сотрудничестве с нашими национальными. и международными партнерами эффективно отразить их", — сказала Розенберг.

Также в августе в Баварии разоблачили российских агентов, пытавшихся узнать об обучении украинских военных. Автомобили шпионов обнаружили неподалеку от военных баз в районе города Идар-Оберштейн в Рейнланд-Пфальце и Грефенвер.

Как сообщала ранее газета Spiegel, российские шпионы следили за украинскими военными, когда они находились на учениях в Германии. Шпионы пытались считывать данные с мобильных устройств солдат ВС, а также запускали минидроны для наблюдения за местностью.

Напомним, в Норвегии арестовали россиян, незаконно фотографировавших военные объекты.

Читайте также: