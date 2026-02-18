Подозрительный взрыв в Китае: США заявили о новых доказательствах возможного ядерного испытания

Китай / © Associated Press

В США обнародовали новые детали по вероятному подземному ядерному испытанию, которое, по утверждению американской стороны, Китай провел в июне 2020 года.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента, передает агентство Reuters.

По его словам, отдаленная сейсмическая станция в Казахстане зафиксировала взрыв магнитудой 2,75 на полигоне Лоп-Нор. Данные, как утверждается, не соответствуют землетрясению, ни промышленным взрывам и могут свидетельствовать об испытаниях ядерного устройства, вероятно с применением метода “разъединения” для уменьшения сейсмического сигнала.

В то же время, Организация из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний сообщила, что имеющихся данных недостаточно, чтобы уверенно подтвердить ядерный характер события. Исполнительный секретарь организации Роберт Флойд отметил, что зафиксированные два очень слабых сейсмических сигнала не позволяют однозначно определить их происхождение.

Посольство Китая в Вашингтоне назвало обвинения безосновательными и политически мотивированными. Пекин отрицает какие-либо ядерные испытания после 1996 года и призывает США соблюдать мораторий.

Эксперты предупреждают: по завершении действия ключевых договоров по контролю над вооружениями возрастают риски новой гонки ядерных вооружений.

Напомним, что последнее ключевое соглашение о контроле над ядерным оружием между США и РФ действовало до четверга, 5 февраля. Ее окончание повышает риск новой погони вооружений между двумя крупнейшими ядерными государствами на фоне роста глобальной нестабильности.

Соединенные Штаты неоднократно отмечали необходимость создать новые механизмы ядерного разоружения, в которых Китай должен участвовать вместе с США и Россией. Однако Пекин считает такой подход несправедливым, ведь его ядерные силы значительно меньше, чем у США и РФ.

Ранее стало известно, что Китай строит ряд крупных ядерных объектов в горах провинции Сычуань. Спутники зафиксировали новый комплекс в долине Цзытуна.

Также узнайте, какие страны имеют самые большие арсеналы, кто наращивает боеголовки и как меняется ядерная карта мира.