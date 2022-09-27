Подпали военкоматов и километровые очереди на границах: как в России мужчины бегут от мобилизации

Именно это и привело к началу самых массовых от 24 февраля протестов в разных регионах России. А еще началась новая волна поджогов военкоматов и многокилометровые очереди на выезд из РФ. Похоже, это только начало развала империи.

Детальнее о ситуации на той территории РФ — в сюжете ТСН.

В Усть-Илимске в Иркутской области в маленьком 80-тысячном городке 25-летний мужчина пришел в военкомат и открыл огонь. Тяжело раненый руководитель призывной комиссии оказался в реанимации. Стрельца Руслана Зинина задержали. Тем временем в Урюпинске мужчина вплотную подъехал на своем автомобиле "ВАЗ" ко входу в военкомат, поджег и машину и помещение военкомата. Таких инцидентов насчитали не менее полутора десятков в десяти регионах России.

Прошло всего пять дней, как Путин объявил о частичной мобилизации, а волна нападений на военкоматы спровоцировала очереди на границе и протесты.

В Дагестане, в частности, в столице Махачкале, несколько дней продолжаются антимобилизационные протесты. Они – самые массовые. В отличие от малочисленных митингов в Москве или Петербурге там собралось около трех тысяч человек. Гоняются не за протестующими, а за правоохранителями женщины.

Вооруженным стражам едва удается противостоять даже людям со связанными руками. Из разъяренной толпы чуть ли не впервые громко звучит совсем не кремлевская риторика: "Почему вы напали на Украину. Они не нападали на Россию, это вы напали на Украину".

На протесты вышли и в Якутске. Туда быстро съехались автобусы для задержанных. Именно в таких отдаленных республиках с нацменьшинствами больше повесток раздают. В Бурятии, по словам правозащитников, "пренебрегают всех" — и студентов, и людей с инвалидностью, и даже метрвых душ.

"Это не частичная мобилизация. Происходит полноценная мобилизация. Призывают пенсионеров, многодетных родителей, мертвецов. Люди спрашивают, как уехать в Монголию", — говорит президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

В Монголию, Казахстан, Армению, Грузию, Финляндию образовались многокилометровые очереди на выезд из России. Автомобили стоят на всех КПП. Те, кому удается пройти контроль, мгновенно превращаются в россиян против Путина и против войны в Украине. К примеру, как Андрей Белакиров из бежавшего в Финляндию Санкт-Петербурга. "Я считаю, что это очень плохо. Не поддерживаю таких решений правительства. Я был морально готов к этому где-то от 31 марта и постоянно все откладывал. Ну вот сейчас получилось", — говорит он.

Гораздо более популярным путём бегства от мобилизации стали страны, где шенгенская виза не требуется. Пример – Грузия, в которую россияне не раз приезжали на танках. Теперь там стоят очереди из гражданских машин. Что говорят мужчины:

"Там сейчас происходит частичная мобилизация. Приходят повестки всем. Никто не знает, кому придет повестка завтра. Поэтому пока мы решили с друзьями отдохнуть в хорошей стране и насладиться вином хинкали".

"Дело не в страхе. Дело в неприязни всей этой ситуации. Мне очень неприятно, что там развязали всю эту историю. Мне жаль наших братьев".

"Бежим от режима, который убивает людей, сначала внутри страны убивал, потом снаружи. У 70% людей даже загранпаспортов нет".

Из-за нашествия россиян Грузия уже перевела пункты пропуска на особый режим. Среднее время ожидания в очереди составляет около двух суток. Когда поползли слухи о закрытии границы для беглецов, а российские бронемашины "на всякий случай" начали подъезжать к пункту пропуска "Верхний Ларс", самые сообразительные пересели на велосипеды.

Впрочем, ни в Грузии, ни в Казахстане, ни в Финляндии россиян не слишком радушно принимают. Железный занавес с каждым днем опускается все ниже. К слову, план Путина – призвать 300 тысяч мужчин, но примерно столько уже уехало из РФ всего за пять дней.

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