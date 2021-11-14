Подписали контракты: Россия заявила о готовности предоставить Лукашенко истребители и систему ПВО

РФ готова предоставить Беларуси авиационную технику, в том числе истребители и ПВО.

Россия подписала с Беларусью контракты на поставку военных самолетов и вооружения и готова его предоставить, если власти страны об этом попросит. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Будет заявка — будем поставлять. Неужели мы не поставим С-400 (система противовоздушной обороны дальнего действия. — Ред) союзному государству? Но пока никаких заявок нет. Как получим — будем рассматривать", — заявил в воскресенье, 14 ноября, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев на Dubai Airshow-2021.

По его словам, РФ подписала с Беларусью контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить у границ российские "Искандеры". Удар этих ракетных установок распространяется на расстояние до 500 км.

Как известно, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стал ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Читайте также:

На белорусско-польской границе погибли десантники, а Россия может планировать вторжение в Украину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку