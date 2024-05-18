Подразделение французской армии приобретает навыки, которые могут понадобиться в Украине — RTL

На масштабных военных учениях НАТО в Эстонии французская армия тренирует навыки нового подразделения, которое может пригодиться во время войны в Украине.

Об этом сообщает издание RTL.

Речь идет о специальном подразделении FRAN, задачей которого является незаметный выход за пределы линии противника, предоставление разведывательной информации и захват окопов.

"Мы будем проникать ближе к вражеским линиям или даже обходить их. Оттуда у нас будет два решения с точки зрения разведки. Запустить беспилотник или по старинке – глазами", — рассказал изданию старший сержант Квентин, участвующий в учениях.

Французские спецназовцы тренируются часами сидеть в кустах в маскировочной одежде и использовать компактные беспилотники для разведки. Кроме простого наблюдения за активностью врага, они занимаются выявлением вражеских позиций, поиском точек входа во вражеские траншеи и даже координацией действий штурмовых подразделений.

На тренировках в Эстонии французские бойцы могут отрабатывать свои навыки примерно на таком же равнинном ландшафте, как в Украине. "Поэтому для нас это очень интересно", – объясняет старший сержант Квентин.

В учениях в Эстонии принимают участие 14 000 военнослужащих НАТО.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун в четверг, 16 мая, назвал развертывание инструкторов НАТО в Украине неизбежным.

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