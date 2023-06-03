Подразделения РФ сражаются за влияние без "побед" на фронте — ISW

ЧВК "Вагнер", батальон "Спарта" и оперативно-тактические соединения "Каскад" и "Русич" уже делят влияние на российское общество и политическое руководство, хотя никаких значительных успехов на фронте еще не добились.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики говорят, что отдельные силы российских оккупантов пытаются присвоить себе "лавры" победы. Речь идет, в частности, о захвате Бахмута и Марьинки, хотя никаких побед еще нет. Дискуссии между подразделениями совпадают с сообщениями о прибытии военных кадыровских формирований на фронт.

Аналитики считают, что поддержка таких споров между военными группировками РФ направлена на то, чтобы взорвать способность главы Чечни Рамзана Кадырова использовать любые наступательные тактические успехи, чтобы повысить свой авторитет в России.

По словам аналитиков, многие российские военные формирования могут возмутиться попытками Рамзана Кадырова взять на себя ответственность за возможный успех на фронте за несколько месяцев наступательных операций.

"Захват Марьинки может принести Кремлю только незначительную информационную выгоду. Сам населенный пункт не имеет ни тактического, ни оперативного значения", — отметили эксперты.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Бахмут на замену "вагнеровцам" заходят воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения РФ.

Тем временем глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает расшатывать режим Владимира Путина, критикуя бюрократическую машину в РФ. Критика, скорее всего, связана с тем, что Пригожин обиделся, что "захват" Бахмута его наемниками никак не отметили.

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) намекнул на возможность госпереворота и гражданской войны в России уже к концу лета этого года. По мнению Гиркина, Пригожин фактически объявил войну о части военной и государственной номенклатуры России.

Кроме того, мы ранее информировали, что политолог Аббас Галлямов заявил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину грозит серьезный кризис, связанный с предстоящими выборами президента России.

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