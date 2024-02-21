Подробности кровавого убийства российского летчика в Испании: местные СМИ – о причастности спецслужб РФ

У пилота было не менее пяти огнестрельных ранений, его застрелили во втором подвале гаража многоквартирного дома. Кузьминов пытался убежать, но упал замертво на пандусе, ведущем к первому подвалу.

Испанская полиция подтвердила американской газете The New York Times, что пилота Ми-8 Максима Кузьминова убили в прибрежном городе Ла-Вила-Джойоза. Впоследствии местное издание VilaWeb предоставило информацию о вероятной причастности к ликвидации своего соотечественника российских спецслужб.

Пилота Максима Кузьминова, передавшего вертолет Украине, застрелили профессионалы, написали и в El Espanol, и в VilaWeb.

По решению суда рассмотрение дела держат в тайне.

"С течением времени причастность России к этому преступлению выглядит все более вероятной", — пишет издание.

Представитель командования Гражданской гвардии в городе Аликанте заявил об отсутствии данных даже о количестве шаров в теле летчика.

Представитель испанского правительства, сославшись на тайну следствия, также уклонилась от ответа на вопрос, было ли это убийство казнью со стороны России.

Известно, что Кузьминова убили в Ла Кала, что примерно в 5 минутах на авто от центра города в направлении Финестрат. Комплекс, где был убит российский пилот, расположен на улице Маринада и состоит из пяти башен на 40 квартир, общих служб, садов, бассейнов и подземных гаражей. Это территория, гарантирующая определенный уровень безопасности и анонимности.

"Модель застройки там не похожа, например, на модель застройки Альтеи, расположенной в нескольких километрах, где уже несколько лет проживают российские граждане с высокой покупательной способностью, в том числе олигархи", — отмечают в издании.

Все муниципалитеты на побережье Коста Бланка соединены меж собой. Поэтому не исключено, что кто-то из россиян узнал Максима Кузьминова, чье изображение было распространено во время огласки дела.

Что известно о российском пилоте Кузьминове в Испании

28-летний Максим Кузьминов перешел на сторону Украины в августе 2023, перегнав боевой вертолет. Двое сопровождавших его солдат погибли во время операции.

Это дело получило широкую огласку, поскольку было спланировано вместе с украинской армией, которая, по утверждению пропагандистов, заплатила ему полмиллиона долларов и предоставила фальшивые документы, в которых отмечалось, что ему 33 года.

Кузьминов несколько месяцев скрывался в Украине, но в декабре 2023 года переехал в урбанизацию Ла Кала в Виле, где его нашли мертвым 13 февраля.

Работавший на территории садовник не слышал ни одного выстрела, поэтому следователи подозревают, что их заглушили.

Камеры наблюдения агентства недвижимости зафиксировали въезд и выезд автомобиля убийц. Автомобиль нашли сожженным в овраге Солана, между Вилла и Кампелло.

По данным издания El Espanol, Кузьминова убила "профессиональная группа", следившая за его жизнью в Аликанте и за всеми камерами наблюдения.

На Родине мужчине угрожали за "измену" расправой.

Все подробности дела рассказала также в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

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