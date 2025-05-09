ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
268
Время на прочтение
1 мин

Подробности о новом Папе и санкциях Британии против "теневого флота" РФ: главные новости ночи 9 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Подробности о новом Папе и санкциях Британии против "теневого флота" РФ: главные новости ночи 9 мая 2025 года

© Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 мая 2025 года:

  • Великобритания вводит крупнейший пакет санкций, нацеленных на "теневой флот" России Читать далее –>

  • Си Цзиньпин и Путин в Кремле: союз стальных друзей против влияния США Читать далее –>

  • Папа Лев XIV до избрания критиковал Трампа и Венса за отношение к иммигрантам Читать далее –>

  • Макрон: "призрак войны" снова навис над Европой Читать далее –>

  • США призывают к 30-дневному безоговорочному прекращению огня – Трамп Читать далее –>

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie