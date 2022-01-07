Подробности протестов в Казахстане и особенности нового коронавируса из Франции: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В составе "миротворцев" ОДКБ, отправившихся в Казахстан, будет примерно 2,5 тысячи человек. Читать дальше –>
- Военнотранспортная авиация РФ продолжает опрокидывание "миротворцев" в Казахстан. С аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областях идет переброска российских "миротворцев" в Казахстан. Читать дальше –>
- Многочисленные жертвы, более трех тысяч задержанных и отключение интернета: что известно о протестах в Казахстане по состоянию на утро 7 января 2022 года. Читать дальше ->
- Соединенные Штаты Америки внимательно следят за развертыванием "миротворческих сил" контролируемой Россией Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане и подвергают сомнению законность их введения. Читать дальше –>
- Вариант коронавируса B.1.640, обнаруженный впервые во Франции, пока не имеет широкого распространения, находится под наблюдением Всемирной организации здравоохранения. Читать дальше –>