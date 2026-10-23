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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Подробности восстановления Starshield для Украины и землетрясение в Китае: главные новости ночи 23 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 октября 2026 года:

  • Мощное землетрясение всколыхнуло Китай: десятки погибших и пострадавших в Тибете Читать далее –>

  • Выборы в США изменяют политику Трампа по отношению к Украине: Reuters объяснило опасный поворот Читать далее –>

  • Мир с Россией невозможен, пока Путин у власти: в США объяснили, что должно сделать Запад .

  • Трамп заявил о восстановлении Starshield для Украины, но есть нюанс: что выяснило AP Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину новой модификацией «Герани-5»: Флэш раскрыл ее опасные особенности Читать далее –>

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