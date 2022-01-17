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Подробности захвата заложников в США и запуск двух ракет из КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Подробности захвата заложников в США и запуск двух ракет из КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В правительстве Японии решительно осудили запуск сразу двух вероятных баллистических ракет со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. Читать дальше –>
  • Подозреваемым, застреленным при спасении заложников в синагоге в США, оказался гражданин Великобритании. В рамках расследования в Манчестере задержаны двое подростков. Читать дальше –>
  • Парламент Франции окончательно одобрил новые ограничения для граждан, не имеющих прививки против COVID-19. С 20 января невакцинированные не смогут посещать рестораны, кинотеатры и межрегиональный общественный транспорт даже с COVID-тестом. Читать дальше –>
  • Лучший теннисист планеты Новак Джокович, депортированный из Австралии из-за отсутствия прививки против COVID-19, прибыл в Дубай (ОАЭ). Читать дальше –>
  • В Facebook заблокировали страницу делегации РФ на переговорах в Вене из-за постов о "гарантиях безопасности". Читать дальше –>
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