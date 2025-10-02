Скриншот с видео пыток

Группа подростков, которые во Вроцлаве выманили 23-летнего украинца на встречу, создав фальшивый профиль в социальных сетях от имени 16-летней девушки, а затем «наказали» его, также оказались украинцами.

Об этом пишет польское издание TVN24.

Полицейские установили, что нападающие тоже являются украинцами.

«Можно сказать, что это был самосуд, который они сами срежиссировали и инсценировали. Они все знали друг друга», — сообщила Александра Фреус из пресс-службы вроцлавской полиции.

«В социальной сети была создана фейковая учетная запись. Лицо якобы выдавало себя за 16-летнюю девушку, предлагавшую свидание, включая сексуальный контакт», — рассказала Фреус.

Когда 23-летний парень прибыл в назначенное место «свидания», на него напала группа подростков. Злоумышленники не только избили жертву, но и побрили ему голову и нарисовали нацистскую символику на лице, записывая весь инцидент на видео, чтобы еще больше унизить его.

Инцидент произошел в сентябре во Вроцлаве. Известно, что 23-летний молодой человек является гражданином Украины. Поначалу полиция не разглашала гражданство нападающих.

Представитель вроцлавской полиции, комиссар Войцех Яблонский, подтвердил, что группа из семи человек состояла исключительно из граждан Украины. Полиция заявила, что все они знали друг друга «с места работы, проживания или учебы».

«Трем из этих нарушителей было предъявлено обвинение в нападении, нанесении телесных повреждений и оскорблении. Остальные лица, поскольку им еще не исполнилось 17 лет, будут судить в семейном суде», — отметил он.

Польские полицейские подчеркнули, что независимо от поведения потерпевшего никто не имеет права самостоятельно осуществлять правосудие.

Ранее из Польши депортировали украинца, разместившего в Сети видеоролик с угрозами поджога из-за отмены финансовой помощи.