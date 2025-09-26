ТСН в социальных сетях

Мир
138
1 мин

Подростков в Нидерландах подозревают в шпионаже в пользу России: подробности

Нидерландская разведка разоблачила юных шпионов, охотившихся на посольства.

Руслана Сивак
Полиция Нидерландов

Полиция Нидерландов / © AP

Нидерландская полиция задержала двух 17-летних подростков, подозревая их в причастности к шпионажу в пользу, вероятно, пророссийских хакеров.

Об этом сообщает The Record.

Ребят арестовали в понедельник после наводки от спецслужб AIVD (NL Times). По информации De Telegraaf, вербовка подростков происходила через Telegram. Их «задача» выглядела как миссия: пронести электронное устройство (Wi-Fi-сниффер) вблизи дипломатических и международных учреждений в Гааге, включая штаб-квартиры Европола и Евроюста.

Один из задержанных был отпущен под залог, другой остается под стражей. Прокуратура подтвердила, что дело расследуется по статьям о вмешательстве государства, но из-за возраста фигурантов и продолжающейся следственной работы детали остаются засекреченными.

Напомним, два агента российской ФСБ получили тюремные приговоры за подготовку терактов и диверсий в Киеве. По материалам СБУ и Нацполиции, один из осужденных пытался взорвать полицейских в центре столицы, а другой поджигал автомобили ВСУ. Оба задержаны в конце 2024 года.

Также более 50 рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот» были отменены. Еще 10 задержаны в понедельник после того, как проукраинская хакерская группа Silent Crow заявила об успешной кибератаке. На фоне отпускного сезона табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево покраснело, вызывая возмущение пассажиров и беспокойство Кремля.

