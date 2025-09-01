Подростковый челлендж стал роковым: ребенка расстреляли на улице после розыгрыша / © pixabay.com

11-летнего мальчика застрелили в Хьюстоне во время розыгрыша, известного как «звонок и бегство» (Knock-and-run). К сожалению, ребенок скончался в больнице. По информации полиции, трагедия произошла в субботу вечером.

Детали трагедии

По данным канала KHOU, мальчик с группой детей звонили в двери домов в восточном районе Хьюстона и убегали. Когда мальчик выбежал из дома на улице Расина около 23:00, кто-то погнался за ним и выстрелил ему в спину. Его доставили в больницу, где в воскресенье он скончался.

Полиция задержала одного человека на месте происшествия для допроса, но позже отпустила. Следователи изучают видеозаписи с камер наблюдения. Сержант Майкл Касс из отдела полиции Хьюстона заявил, что вероятнее всего будут предъявлены обвинения в убийстве. Поскольку стрельба произошла не возле дома, поэтому ее нельзя считать самообороной.

Опасные последствия невинных шуток

«Звонок и бегство» — это давний детский розыгрыш, популярность которого недавно выросла из-за TikTok-челленджа. Люди часто стучат или бьют в дверь, а затем убегают.

Такие шутки уже приводили к трагическим последствиям:

В пригороде Далласа мужчина выстрелил в бегущий автомобиль, после того как кто-то постучал в его дверь. Его обвинили в нападении с отягчающими обстоятельствами.

В мае 2023 года в Виргинии застрелили 18-летнего выпускника, снимавшего видео для TikTok. Стрельцу было предъявлено обвинение в убийстве второй ступени.

В 2020 году трое 16-летних подростков погибли, когда мужчина отомстил им за розыгрыш, протаранив их авто. Его приговорили к пожизненному заключению.

Предостережение от власти

Правоохранительные органы по всей стране выражают обеспокоенность по поводу опасностей, связанных с этим челленджем. Офис шерифа округа Гамильтон в Индиане на своей странице в Facebook призвал молодежь задуматься:

«То, что кажется шуткой, может обернуться серьезными юридическими проблемами, повреждением имущества или, что еще хуже, травмированием».

Шериф Майк Читвуд из округа Волусия, Флорида, назвал это «хорошим способом погибнуть». Это произошло после ареста двух подростков, выбивших дверь в одном из домов. Их обвинили в тяжком преступлении — воровстве со взломом, поскольку они ставят под угрозу свое будущее этим челленджем.

