Подросток боится, что умрет после того, как его пырнули неизвестные на музыкальном фестивале (фото)

В Великобритании во время фестиваля Boardmasters, который проходил в Ньюки, 17-летний подросток Коопера Мэй пережил страшные минуты: он боялся, что может умереть после того, как, по словам его родителей, его подозрительно «шприцевали» во время концерта.

Братья Коопера (17 лет) и Чарли Мэй (19 лет) посетили пятидневный фестиваль Boardmasters в Ньюки, Корнуолл, который проходил с 8 по 10 августа 2025 года. Во время выступления главной артистки RAYE, когда толпа была максимально плотной, младший брат внезапно начал чувствовать себя плохо: ему стало чрезвычайно жарко и «непривычно».

Отец подростка, Роли Мэй, известный в соцсетях как Daddy May, рассказал, что друзья Коопера подозревали возможный спайкинг, поскольку эта тема активно обсуждалась среди посетителей фестиваля.

Из-за большого внимания поклонников в соцсетях подросток решил не идти в медицинскую палатку, чтобы избежать публичного наблюдения. Вместо этого он вернулся в свою палатку, где несколько часов боялся уснуть, считая, что может умереть. Только около четырех утра он заснул, а позже на его руке обнаружили след от укола, что подтвердило подозрения родителей.

Онлайн-сообщества сообщали о том, что на фестивале Boardmasters посетителей «шприцевали» в толпе, однако организаторы уверяют, что в этом году количество антисоциальных инцидентов значительно уменьшилось. По их данным, за 2025 год зафиксировали 14 подозрительных случаев спайкинга против 55 в 2024 году, при этом ни один случай не подтвердился из-за наличия наркотических веществ в крови.

Представители фестиваля заявили, что спайкинг не является распространенной проблемой, и подчеркнули, что меры безопасности были усилены: патрулирование на территории палаточного городка ведется 24 часа в сутки, установлены камеры наблюдения в ключевых зонах, а все службы охраны и медицинской поддержки координируются через центральный контрольный пункт.

Семья Коопера, в частности мать Кэти, отмечает, что подросток еще не восстановился после пережитого и не уверен, сможет ли без страха попасть в толпу. Родители призывают фестиваль уделить больше внимания безопасности и предупреждению подобных случаев, а не «прятать голову в песок».

Фестиваль Boardmasters в ответ сообщил, что спайкинг и другое антисоциальное поведение являются серьезными проблемами общества в целом, но на мероприятии делаются все возможные шаги для безопасности посетителей, включая оперативное реагирование на инциденты. По словам организаторов, в 2025 году ни один посетитель не был госпитализирован, а количество инцидентов с наркотиками и нарушением порядка снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Девонская и Корнуэльская полиция подтвердила, что случай с подозрением на спайкинг поступил в отчет, но не был подтвержден. Полиция отметила, что в этом году количество инцидентов, зафиксированных во время фестиваля, снизилось, а благодаря сотрудничеству с организаторами удалось обеспечить безопасное проведение мероприятия.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время музыкального фестиваля во Франции более 140 человек сообщили, что их укололи шприцем.Полиция задержала 12 подозреваемых, а всего пострадало 145 человек по всей стране, включая по меньшей мере 13 случаев в Париже.