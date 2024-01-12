Подросток из Чехии сбежал из школы в Польшу, чтобы воевать за Украину: чем все закончилось

15-летний чех ехал воевать в Украину, но был задержан польской полицией.

В четверг, 11 января, польская пограничная полиция задержала 15-летнего парня из чешского города Острава, который ехал воевать в Украине.

Об этом сообщает Seznam Zprávy.

Отмечается, что накануне молодой человек ушел из дома, но до школы так и не дошел. Родители сообщили в полицию и дали описание сына. Информацию о нем чешские полицейские передали своим польским коллегам, служащим в отделении в Хотебуге, Чехия.

По местонахождению телефона парня польская полиция выяснила, что он находится в Польше, в городе Перемышль, недалеко от границы с Украиной.

Оказалось, что школьник упаковал паспорт дома, чтобы поехать в Украину воевать против агрессоров из России. Ему оставалось лишь пересечь польско-украинскую границу, но "благодаря быстрому продвижению пограничной полиции Силезии и безупречному международному сотрудничеству чеха немедленно привезли на территорию Польши". Из Польши он вернется домой в Остраву.

Напомним, согласно результатам опроса Института рыночных и социальных исследований (IBRiS), среди поляков падает уровень симпатии к украинцам. В то же время, наибольшую неприязнь у граждан Польши вызывают россияне, а наибольшую симпатию – американцы.

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