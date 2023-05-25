Подросток насмерть сбил мужчину, который помогал уткам перейти дорогу

В США 41-летний Кейси Ривара остановил свой автомобиль, чтобы помочь уткам перейти дорогу, но его сбил водитель-подросток.

Об этом пишет ABC News.

Инцидент произошел в Роклине, штат Калифорния. Мужчина припарковал свой автомобиль на пересечении Парк Драйв и бульвара Стэнфорд Ранч, увидев уток, пытавшихся перейти оживленную улицу, говорится в заявлении департамента полиции Роклина.

Когда Кейси Ривара вышел из машины и попытался помочь птицам перейти дорогу, водитель-подросток, двигавшийся по восточному направлению по бульвару Стэнфорд-Ранч, сбил мужчину.

"Этот несовершеннолетний водитель совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода. Водитель остался на месте столкновения. Прибывшие на место происшествия сотрудники оказали помощь, однако мужчина скончался на месте аварии", — сообщили в полицейском управлении Роклина.

Напомним, в Канаде мужчина врезался в медведя на велосипеде.

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