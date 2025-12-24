Подросток остановил неуправляемое авто, когда его мать потеряла сознание: подробности

Никола Крамп с сыном Заком ехали по трассе A40, когда Никола потеряла сознание за рулем / © соцмережі

В Великобритании 12-летний Зак Крамп предотвратил масштабную аварию на оживленной трассе A40. Парень сумел взять управление автомобилем на себя после того, как его мать потеряла сознание за рулем.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в минувшую субботу, когда Никола Крамп вместе с сыном направлялась в Бирмингем на рождественскую ярмарку. Женщине внезапно стало плохо из-за резкого падения АД. Она успела съехать на обочину и включить аварийную сигнализацию, но впоследствии потеряла сознание.

В момент потери сознания нога женщины нажала на педаль газа, из-за чего неуправляемый автомобиль разогнался до 100 км/ч и уехал на дорогу. Находившийся на пассажирском сиденье Зак сначала пытался привести мать в чувство. Поняв, что она не реагирует, подросток перехватил руль и направил автомобиль на разделительную полосу, замедлив движение на травянистой обочине. Далее он полностью остановил транспортное средство и выключил двигатель. Затем вызвал экстренные службы по номеру 999.

«Мне было очень страшно, но я знал, что должен что-то сделать. Когда я говорил с диспетчером, увидел, что мама дышит, и начал ее успокаивать», — рассказал Зак.

Прибывшие на место парамедики и полиция констатировали, что никто из участников происшествия не пострадал. Несмотря на повреждение автомобиля, серьезной аварии удалось избежать. Правоохранители, прослушав запись звонка в службу спасения, были поражены выдержкой молодого человека.

Полиция Вустера уже официально пригласила Зака в управление, чтобы вручить ему сертификат за проявленную храбрость. Никола Крамп назвала сына своим «маленьким героем» и сообщила, что пройдет медицинское обследование, прежде чем снова сесть за руль.

