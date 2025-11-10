Подросток подает в суд на правительство из-за смартфонов в школе: что случилось

Флосси МакШи

17-летняя девушка-подросток из Великобритании Флосси МакШи подает в суд на правительство, требуя немедленного запрета смартфонов в школах. Девушка получила психологическую травму, регулярно видя ужасные видео со стрельбой и экстремальной порнографией на экранах одноклассников в течение учебного дня.

Об этом сообщает The Sun.

МакШи утверждает, что получила психологическую травму, регулярно видя шокирующие изображения и видео еще с 7-го класса. Этот контент, который отправлялся и просматривался на мобильных телефонах в течение учебного дня, включал видеозаписи со стрельбой, сцены обезглавливания и материалы экстремальной порнографии.

Начинающая певица из Девона присоединилась к родителям других школьников, которые сегодня инициируют судебный пересмотр в Высоком суде. Их требование — введение общенационального запрета на подключенные к Интернету устройства в учебных заведениях.

Ученица 13-го класса Флосси, которая планирует изучать музыку в университете, подчеркнула: «Нам нужно навсегда вывести смартфоны из школ. Ученики показывают вам свои экраны, чтобы увидеть вашу реакцию».

«Больше всего меня поразило видео, на котором двое маленьких детей, примерно семи или восьми лет, играли с пистолетом. Один случайно выстрелил в другого, и он умер. Это было так тревожно, что я до сих пор думаю об этом спустя три года», — рассказала МакШи.

Кроме того, она сообщила, что учеников заставляли присылать фотографии обнаженного тела, которые позже распространялись среди других в их школе.

Адвокат Джеймс Гарднер из правозащитной компании Conrathe Gardner, представляющий интересы девушки и ее родителей, заявил: «Правительство хорошо осознает серьезный вред, нанесенный детям из-за использования смартфонов в школе».

В ответ на это пресс-секретарь правительства отметила: «Телефонам нет места в наших школах, а у руководства уже есть право запрещать телефоны».

К слову, Южная Корея приняла закон, который с 2026 года запрещает использование смартфонов и других гаджетов во время уроков в школах. Хотя исключения предусмотрены для перерывов и чрезвычайных ситуаций, цель нововведения — борьба с зависимостью от гаджетов, которая коснулась 43% местных школьников. Подобные ограничения уже действуют во Франции, Китае и 14 штатах США.