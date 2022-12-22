Подросток сбежал из Польши в Украину, чтобы увидеться с девушкой из компьютерных игр: драматическая история (фото)

Юноша ни разу не видел любимую, только общался с ней в Сети.

17-летний парень, учась в Польше, познакомился в компьютерной игре с девушкой из Днепропетровщины и настолько влюбился, что решил ради нее бежать в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Как выяснилось, девушка и парень ни разу не виделись – они познакомились в компьютерной игре и общались только через мессенджер. Чтобы быть вместе с любимой, юноша решил убежать от своих временных опекунов, которые в Польше заботились о нем, и пересек границу.

В полицию обратились его родители, на связь с которыми перестал выходить подросток. Они рассказали, что их сын учится в Польше. По их словам, проблем с сыном раньше не было, и они гордились его поведением.

В результате несовершеннолетнего подали в розыск и в течение суток установили, что парень пересек границу и автобусом следует в город Днепр, где его разыскали, и вернули домой.

17-летний юноша сбежал из Польши в Украину, чтобы увидеться с девушкой из компьютерных игр / Фото: Национальная полиция Черкасской области

Ювенальные полицейские провели с юношей профилактическую беседу.

Напомним, в Одессе мужчина пытался попасть в квартиру любимой женщины через окно, однако застрял на дереве, из-за чего пришлось вызвать спасателей.

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