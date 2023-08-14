Подросток сорвался с 30-метровой скалы в нацпарке и выжил: история удивительного спасения

Врачи диагностировали 9 сломанных позвонков, разрыв селезенки, разрыв легкого, сотрясение мозга, перелом руки и вывих пальца.
В Соединенных Штатах, в Национальном парке Гранд-Каньон, 13-летний Вятт Кауфман выжил после падения с 30-метровой высоты.
Об этом говорится в сообщении администрации парка Гранд-Каньон.
Вертолет не смог добраться до парня, поэтому спасатели вытаскивали подростка с помощью веревок.
Вятт Кауфман упал во время семейного путешествия по Гранд-Каньону. Он сделал фото, а затем решил уступить место другим туристам и отошел в сторону.
"Я присел на корточки и держался за камень. У меня была только одна рука. Это был не очень удобный хват, меня будто толкало назад. Я потерял хватку и начал падать", – рассказал пострадавший.
Парня спасали в течение двух часов. Затем его все же доставляли вертолетом в детский травматологический центр в Лас-Вегасе. Врачи диагностировали 9 сломанных позвонков, разрыв селезенки, разрыв легкого, сотрясение мозга, перелом руки и вывих пальца.
Пострадавший отмечает, что не помнит всех деталей, в частности, как достался больнице: только отрывки "путешествия" в скорой, вертолете и уже непосредственно в клинике.
"Два часа – это целая вечность в такой ситуации, но спасателям удалось оттолкнуться от скалы и вытащить сына из каньона. Мы очень благодарны каждому за работу", – рассказал он.
Отец подростка заметил, что лицо сына в синяках, но его состояние улучшается.
Через 5 дней после падения подростка выписали из больницы.
"Нам просто повезло, что мы везем нашего ребенка домой в машине на переднем сиденье, а не в гробу", – добавил Брайан Кауфман.
Напомним, в Киеве велосипедист упал с шестиметровой высоты в воду. В ходе поездки мужчина не справился с управлением и упал в воду с шестиметрового обрыва.
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