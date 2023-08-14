Подросток сорвался с 30-метровой скалы в нацпарке и выжил: история удивительного спасения

В Соединенных Штатах, в Национальном парке Гранд-Каньон, 13-летний Вятт Кауфман выжил после падения с 30-метровой высоты.

Об этом говорится в сообщении администрации парка Гранд-Каньон.

Вертолет не смог добраться до парня, поэтому спасатели вытаскивали подростка с помощью веревок.

В Национальном парке Гранд-Каньон Вятт Кауфман выжил после падения с 30-метровой высоты Фото: nps.gov

Вятт Кауфман упал во время семейного путешествия по Гранд-Каньону. Он сделал фото, а затем решил уступить место другим туристам и отошел в сторону.

"Я присел на корточки и держался за камень. У меня была только одна рука. Это был не очень удобный хват, меня будто толкало назад. Я потерял хватку и начал падать", – рассказал пострадавший.

Парня спасали в течение двух часов. Затем его все же доставляли вертолетом в детский травматологический центр в Лас-Вегасе. Врачи диагностировали 9 сломанных позвонков, разрыв селезенки, разрыв легкого, сотрясение мозга, перелом руки и вывих пальца.

Пострадавший отмечает, что не помнит всех деталей, в частности, как достался больнице: только отрывки "путешествия" в скорой, вертолете и уже непосредственно в клинике.

"Два часа – это целая вечность в такой ситуации, но спасателям удалось оттолкнуться от скалы и вытащить сына из каньона. Мы очень благодарны каждому за работу", – рассказал он.

Отец подростка заметил, что лицо сына в синяках, но его состояние улучшается.

Через 5 дней после падения подростка выписали из больницы.

"Нам просто повезло, что мы везем нашего ребенка домой в машине на переднем сиденье, а не в гробу", – добавил Брайан Кауфман.

Напомним, в Киеве велосипедист упал с шестиметровой высоты в воду. В ходе поездки мужчина не справился с управлением и упал в воду с шестиметрового обрыва.

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