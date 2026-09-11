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Подросток три дня боролся за жизнь в ледяном море: что с ним произошло
15-летний парень почти три суток провёл в холодном Беринговом море на перевёрнутой лодке.
В холодном Беринговом море у берегов Аляскирыболовное судно спасло 15-летнего подростка, который почти три дня провёл на верхушке опрокинувшейся лодки. Двое его родственников, находившихся с ним на борту, погибли.
Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP)со ссылкой на данные Береговой охраны США.
Трагедия произошла вблизи острова Святого Лаврентия — отдаленной территории Аляски, расположенной ближе к России, чем к материковой части США. Группа из трёх человек вышла в море в пятницу и планировала вернуться в воскресенье утром.
Когда люди не вернулись вовремя, родственники забили тревогу. В понедельник утром береговая охрана задействовала самолеты и вертолеты и начала поиски. Имена подростка и погибших чиновники пока не разглашают.
В понедельник утром береговая охрана заметила подростка с воздуха и сбросила ему плот с припасами. Затем координаты передали рыболовному судну «Northwest Explorer», которое находилось поблизости.
На видео спасательной операции виден парень в ярко-жёлтой куртке, который стоял на коленях на дне перевернутой лодки. Рыбаки бросили ему веревку, подтянули плавсредство и вытащили подростка на борт в спасательной корзине.
По данным Береговой охраны, на момент спасения у подростка наблюдались симптомы переохлаждения. Экипаж рыболовного судна оказал ему первую помощь, укутав его одеялами и применив горячие компрессы.
Капитан рыболовного судна Адам Уайт в интервью телеканалу KTUU-TV рассказал о состоянии подростка и о том, что стало с его товарищами. Он назвал подростка очень выносливым.
«Сквозь стук зубов он вспомнил, что его брат всё ещё находится под лодкой. А потом он сказал, что прошлой ночью, перед тем как нас спасли, его двоюродный брат сбежал», — сказал Уайт.
Тела его брата и двоюродного брата нашли и извлекли из воды уже после спасения парня.
Напомним, что короткая рыбалка обернулась восьмидневным дрейфом в открытом море. Рыбак остался без еды и воды, а его лодку унесло почти на 480 км от побережья.