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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Подросток устроил кровавую стрельбу в начальной школе: погибли дети — жуткие подробности

Стрельба в школе в американском штате Орегон унесла жизни трех детей в возрасте 5, 8 и 11 лет. Нападавшего удалось обезвредить еще до прибытия полиции.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Стрельба в школе в США

Стрельба в школе в США / © Associated Press

В США 16-летний подросток открыл стрельбу в начальной школе «Сильвер-Рейл» в городе Бенд, штат Орегон. В результате нападения погибли трое детей в возрасте 5, 8 и 11 лет. Еще один ребенок и учитель получили тяжелые ранения. Сам нападавший был застрелен местным жителем.

Об этом сообщило издание BBC.

По словам начальника полиции Бенда Майка Кранца, инцидент произошел в четверг днем. Подросток проник в учебное заведение, стреляя по замкам на дверях, чтобы попасть внутрь.

Первое сообщение о стрельбе поступило в полицию в 12:59 по местному времени. Человек, позвонивший в полицию, рассказал, что неизвестный обстрелял его автомобиль из длинноствольного оружия. Через несколько минут диспетчеры начали получать вызовы о вооруженном нападавшем уже в школе.

По данным полиции, один из местных жителей стал свидетелем начала стрельбы, преследовал подростка до школы и застрелил его. Правоохранители прибыли на место происшествия через три минуты.

В результате нападения погибли трое детей. Еще двое пострадавших — семилетний ребенок и 54-летний учитель — были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Губернатор штата Орегон Тина Котек поблагодарила очевидца, который вмешался в ситуацию. По ее словам, его действия помогли предотвратить новые жертвы.

Учительница Кэти Шейл Смит рассказала, что заметила вооруженного мужчину, который приближался к школе, и пыталась успокоить учеников. По ее словам, некоторые дети молились, а другие поддерживали друг друга.

Полиция установила, что нападавшим оказался 16-летний местный житель. Его имя не разглашается. Пока неизвестно, имел ли он какую-либо связь со школой.

Правоохранители также не уточнили, какое оружие использовал подросток и сколько выстрелов он произвел. В то же время источники CBS News в правоохранительных органах сообщили, что нападавший был вооружен дробовиком.

В начальной школе «Сильвер-Рейл» учатся около 450 детей, а число взрослых сотрудников превышает 40 человек. После трагедии местные власти объявили о закрытии школ в Бенде в пятницу.

По данным базы данных K-12 School Shooting Database, в прошлом году в американских школах было зафиксировано 235 инцидентов со стрельбой, а в этом году — не менее 140.

Нападения на учебные заведения — последние новости

Напомним, в начале октября в Польше произошла серия нападений на учебные заведения. В частности, 7 октября в Остроленце 19-летний ученик профессионально-технического училища ранил ножом девять человек. Уже на следующий день в Лещидоле-Новинах 15-летний школьник напал с ножом на сотрудницу школы. Женщина погибла, еще три человека получили ранения.

Кроме того, польские правоохранители задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке нападения с ножом в Серпце. По словам министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского, силовикам удалось предотвратить преступление.

На фоне этих событий среди школьников и их родителей начали распространяться сообщения о так называемой «Кровавой пятнице». В соцсетях появились слухи о подготовке новых нападений на школы, однако на тот момент полиция их не подтверждала.

Позже в Польше правоохранительные органы задержали 76 человек, подозреваемых в причастности к массовому распространению угроз нападений на учебные заведения под названием «Кровавая пятница».

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