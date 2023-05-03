Подросток, устроивший бойню в белградской школе, не будет нести уголовную ответственность — прокуратура

Отец парня обвиняется в совершении преступления по статье "Серьезные преступления против общей безопасности".

13-летний подросток, устроивший стрельбу в белградской школе и убивший 9 человек, не будет нести за совершенное уголовную ответственность.

Об этом говорится в сообщении Высшей государственной прокуратуры в Белграде, информирует РТС.

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В сообщении указывается, что согласно Закону о несовершеннолетних правонарушителях и уголовной защите несовершеннолетних, устроивший стрельбу ученик не может нести уголовную ответственность за свои поступки из-за того, что еще не достиг 14-летнего возраста.

По поручению прокуратуры был задержан отец парня, обвиняемого в совершении преступления по статье "Серьезные преступления против общей безопасности".

Власти сообщили, что парень готовил свою атаку долгое время. У него был описан план школы и список детей, которых он хотел убить.

Молодого человека арестовали после нападения и нашли у него два пистолета, которые были зарегистрированы на отца.

"Отец утверждает, что у него было несколько единиц оружия, и он держал их взаперти. У него было несколько единиц оружия с 2016 и 2017 годов, и что сейф имел код. Очевидно, что парень знал код, потому что ему удалось завладеть этими двумя пистолетами. И у него было три обоймы по 15 патронов в каждой", – сказал представитель прокуратуры.

Также сообщается, что отец брал парня с собой в охоту, где он и научился стрелять.

Напомним, ранее сообщалось, что в сербской столице – Белграде в среду утром, 3 мая, семиклассник открыл стрельбу в начальной школе. В результате стрельбы погибли восемь школьников и охранник, еще 15 – получили ранения.

Кроме того, мы ранее информировали, что мужчина застрелил пятерых соседей, в том числе ребенка, которые попросили его не стрелять во дворе.

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