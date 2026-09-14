Подруги сделали ДНК-тест и узнали невероятную правду через 40 лет

ДНК-тест / © Unsplash

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Две женщины, которых в детстве удочерили в Индии разные семьи из Нидерландов, через 40 лет узнали о своем биологическом родстве благодаря тесту ДНК. Все эти годы они знали друг друга как подруги, даже не подозревая о родстве.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Мина и Минал выросли в разных приемных семьях в Нидерландах в 130 километрах друг от друга. Они впервые встретились в подростковом возрасте в 1996 году на мероприятии для усыновленных детей, где быстро подружились из-за подобной внешности. Девушки долго общались и в шутку называли друг друга «сестрой», но впоследствии потеряли связь на 15 лет.

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Правда выяснилась в апреле после анализа ДНК через сервис MyHeritage, показавший редкое 100% совпадение.

«Я не могла в это поверить. Мы были подругами еще до того, как стали сестрами. Мы были сестрами все время, но мы этого не осознавали», — поделилась 44-летняя Минал Тийссен, проживающая сейчас во Франции.

Ее биологическая сестра, 43-летняя Мина Хелтинк, также описала свои эмоции от открытия.

«Годами я чувствовала дыру в сердце. Это будто нашли пропавший кусочек пазла. Когда я вижу тебя, я как дома», — сказала Мина Хелтинк во время первой личной встречи после получения результатов теста.

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Пока сестры ежедневно общаются часами. Несмотря на то, что у обеих женщин не сохранилось никаких документов о биологических родителях в Индии, они поддерживают связь и наверстывают утраченные годы.

Напомним, инновационные технологии анализа ДНК дали следователям реальную надежду на раскрытие жестокого убийства Шелли Уоткинса, совершенного более тридцати лет назад.

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