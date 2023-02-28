Подружка Хуанита: в сумке доставщика еды обнаружили 800-летнюю мумию, с которой он жил в одной комнате

Это оказалось мумифицированное тело 45-летнего мужчины, а не женщины, как думал курьер.

В Перу, а именно в городе Пуно, полицейские задержали курьера с сумкой-холодильником, в котором он носил старинную мумию.

Об этом пишет BBC News.

Курьер привлек внимание стражей порядка своим странным поведением. Во время обыска его сумки-холодильника они обнаружили античную мумию в позе эмбриона, завернутую в бинты.

Фото: ЭРА

По словам мужчины, он получил мумию в наследство от отца. Назвал ее Хуанитой и держал в своей комнате в коробке у телевизора. Он считал мумию "кто-то вроде духовной подруги". Правда, когда мумия попала к отцу, ответить затруднился.

В день задержания доставщик пищи направлялся с Хуанитой к своим друзьям.

По определению экспертов, возраст мумии составляет от 600 до 800 лет. Скорее всего, это 45-летний мужчина, высотой 1,51 метра, а не женщина, как предполагал курьер.

Мумия была завернута в бинты и лежала в позе эмбриона, что типично для многих доиспанских захоронений в этом регионе Перу.

До того, как в Перу прибыли испанские конкистадоры, мумификацию практиковало много разных культур. Некоторых хоронили, а другие выносили на всеобщее обозрение во время больших фестивалей.

Полиция изъяла мумию у курьера и передала ее в Министерство культуры Перу, которое занимается культурным наследием страны.

Мужчину, который перевозил мумию, и двое его друзей задержали и взяли под следствие из-за возможных преступлений против культурного наследия Перу.

Накануне японские специалисты завершили исследование мумии русалки, которой, как считалось, почти 300 лет.

Добавим, что и в Египте обнаружили мумию. Это бело мумифицированное тело мальчика с 49 амулетами.

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