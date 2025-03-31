Подружку Путина Марин Ле Пен признали виновной в краже денег ЕС

Марин Ле Пен / © Associated Press

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Суд во Франции объявил приговор по делу Марин Ле Пен, которая является лидером ультраправых политических сил, депутатом Национального собрания и Европейского парламента.

О приговоре по делу Марин Ле Пен написало агентство Associated Press.

Агентство сообщило, что приговор по делу Ле Пен появился в понедельник, 31 марта. Судья признал виновной политика, а также еще восьмерых депутатов Европейского парламента. Дело касалось 3 млн евро (3,25 млн долларов), которые должны быть потрачены на оплату труда помощников, но пошли на деятельность политической партии во Франции.

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В решении суда указано, что политик с 2004 до 2016 годы «создала систему по выкачке денег в ЕС». Среди прочего фигурировало содержание охранника, который занимался не деятельностью Европарламента, а охранял отца Марин Ле Пен и его личного помощника, рассказали журналисты.

Судья запретил Ле Пен заниматься политической деятельностью: продолжительность запрета будет объявлена позже.

СМИ отмечают, что этот процесс может стать для лидера партии «Национальное объединение» роковым, ведь помешает ей вступить в президентские выборы 2027 года. Однако длительный апелляционный процесс может затянуться, пока не будут пройдены все судебные инстанции.

Напомним, 22 сентября 2023 года Ле Пен и 23 члена ее политсилы обвинили в нецелевом использовании средств Европейского союза. Прокуратура Парижа считает, что средства ЕС уходили не на оплату труда помощников Евродепутатов, а на выплаты членам политической партии, что запрещено законодательством ЕС.

Французское медиа BFMTV сообщало, что против Ле Пен выдвинули обвинения о незаконном финансировании президентской кампании 2022 года. Политика обвиняют в превышении затрат, лимит которых установлен законом.