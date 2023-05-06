Подрыв автомашины Прилепина: что известно о происшествии и личности пропагандиста

Авто с российским пропагандистом буквально рассыпалось, а на месте происшествия образовалась воронка диаметром около 1,5 метра.

В субботу, 6 мая, возле Нижнего Новгорода в России взорвался автомобиль, в котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб, член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин. В результате взрыва погиб его водитель, а сам Прилепин получил ранения — о состоянии его здоровья поступает противоречивая информация.

ТСН.ua собрал все, что пока известно об этом событии и личности потерпевшего пропагандиста.

Кто находился в автомобиле

Вместе с Захаром Прилепиным в машине находилась его дочь, сообщает телеграмм-канал Baza. Однако она вышла из автомобиля еще до взрыва.

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Третьим человеком в машине был водитель и охранник Прилепина – он погиб.

Как сообщает "Верстка", водитель был бойцом луганских террористов, внесенных в базу "Миротворца", у него был позывной "Злой". Этот позывный носил 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин. Согласно базе Миротворец, Шубин служил рядовым в батальоне Суркова — Прилепина, а затем перебрался в Нижний Новгород, где проживает Захар Прилепин и его семья.

Где и как произошел взрыв

Захар Прилепин возвращался в Москву с оккупированных территорий в Донбассе. По дороге он собирался заехать в Нижний Новгород, где имеет свой дом. Как сообщают российские каналы, автомобиль съехал с трассы в Нижегородской области и остановился у придорожного кафе в поселке Пионерское в 50 км от Нижнего Новгорода. Вероятно, бомбу установили на машину, пока он обедал.

Источник Shot утверждает, что взрывное устройство заложили под капот "Ауди", мощность бомбы оценили как минимум в два с половиной килограмма в тротиловом эквиваленте. Сразу после того, как автомобиль начал движение, произошел взрыв. По данным телеграмм-канала, обломки машины разлетелись на радиусе 50 метров. На месте взрыва образовалась воронка диаметром около 1,5 метра.

В каком состоянии Прилепин

В первые минуты после взрыва поступали разные данные о состоянии пропагандиста. Сразу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что Прилепин "в порядке". Позже управление МВД по Нижегородской области подтвердило, что Захар Прилепин ранен. Пропагандистское агентство ТАСС уточнило со ссылкой на собственные источники, что у Прилепина ранения обеих ног.

Через 45 минут после первого сообщения о взрыве источник Shot сообщил, что пропагандиста собираются эвакуировать с места взрыва на медицинском вертолете. В то же время появилась информация, что у потерпевшего травматическая ампутация ног.

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Пропагандисты из "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что у Прилепина переломы и сотрясение мозга. Mash уточняет, что на месте происшествия ему наложили шины и бандаж на сломанную ногу, а затем перевезли на вертолете в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.

Первые фотографии с места событий появились только через час после сообщения о взрыве.

Медики оказывают помощь пропагандисту Захару Прилепину на месте взрыва автомобиля

На место взрыва прибыл вертолет для перевозки в больницу пострадавшего от взрыва пропагандиста Захара Прилепина

На опубликованных кадрах виден покореженный автомобиль и воронка от взрыва. А также вертолет, на котором, по всей видимости, Прилепина доставили в больницу.

Реакция российских властей

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, сообщил официальный канал Следственного комитета России. СК квалифицировал взрыв автомашины Прилепина как теракт.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от каких-либо комментариев по поводу взрыва машины с Прилепиным. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал подрыв машины Прилепина "циничным спектаклем" и "подлым нападением, совершаемым нацистскими экстремистами".

В Нижегородской области был введен план "Перехват", после чего полиция сообщила о задержании возможного подозреваемого. Ранее Baza писала, что полиции дали задание останавливать все подозрительные автомобили.

Кто взял ответственность за взрыв

Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что взрыв организовала "Национальная республиканская армия" (НРА). Ранее НРА взяла на себя ответственность за взрыв, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский. Кроме того, Пономарев утверждал, что организация стоит за убийством Дарьи Дугиной. Независимых подтверждений причастности этой организации ни к одному из взрывов нет.

Партизанское движение "Атеш", в которое входят украинцы и крымские татары, также утверждает, что причастен к взрыву. Еще 28 января представители этого движения распространили заявление: “Заказ на Прилепина издан! Мы разослали более пяти тысяч СМС нашим агентам и российским военным, чтобы найти и ликвидировать известного рашиста”.

6 мая представители "Атеш" заявили, что "охотились за Прилепиным с начала года".

Кто такой Прилепин

Захар Прилепин – русский писатель, пропагандист и политик. В 2014 году он поддержал оккупацию Крыма и ездил в Донбасс с пропагандистскими акциями. В 2016-2018 годах воевал в составе незаконных вооруженных формирований ДНР.

В 2019 году Прилепин создал в РФ общественное движение "За правду", а в феврале 2021 года стал сопредседателем партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". По списку этой партии был избран в Госдуму РФ, но отказался от мандата.

В январе 2022 года Прилепин заключил контракт с Росгвардией и снова отправился на войну против Украины.

Напомним, ранее, 2 апреля, в Санкт-Петербурге в результате взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).

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