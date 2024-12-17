Подрыв генерала в Москве: ликвидация Кириллова является делом рук СБУ

Российского военного преступника возмездие догнало на собственной территории.
Ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова является делом рук СБУ.
Об этом сообщают источники ТСН.ua в СБУ.
Предварительно, самокат со взрывчаткой был взорван в момент, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли на месте.
"Кирилов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", — сообщил информированный источник в СБУ.
Ранее мы сообщили, что на территории РФ ликвидирован дежурный военный преступник. В Москве взорвали генерала Игоря Кириллова.
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