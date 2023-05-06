Подрыв машины Прилепина: движение "АТЕШ" взяло на себя ответственность

Ответственность за покушение на писателя и члена партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина в российском Нижнем Новгороде взяла на себя организация "АТЕШ". Представители движения сообщили, что "охотились" на писателя.

"Движение "АТЕШ" охотилось на Прилепина с начала года. Его достали. Все только начинается для рашистов", — говорится в заявлении.

По данным движения, взрывчатку заложили под Audi Q7, на которой Прилепин ехал к родственникам в Нижний Новгород.

"Атеш" – военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения.

Напомним, автомобиль с российским пропагандистом Захаром Прилепиным взорвали в России. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что автомобиль буквально перекинуло.

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