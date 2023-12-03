Подрыв на БАМе и снаряды из Северной Кореи: полковник запаса СБУ Притула о важности операции

По словам эксперта, по этому туннелю идут снаряды и все остальное, что попадает в Россию из Северной Кореи.

СБУ уже во второй раз провела успешную операцию на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Как эта операция повлияет на способность России снабжать фронт боеприпасами и техникой, пояснил военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула, передает "Эспрессо".

По его мнению, взрывы Северномойского тоннеля в Бурятии и разрушение двух мостов – это серьезный удар по российской территории.

"Что касается стратегического значения этого тоннеля, то, во-первых, он соединяет Дальний Восток с европейской частью РФ. По этому тоннелю и по двум мостам, расположенным рядом, кстати, там тоже что-то произошло, идут грузы. То есть идет вооружение для обеспечения российских войск, перебрасывается снимаемая с хранения техника и бронетехника. Также по этому тоннелю идут снаряды и все остальное, что попадает в Россию из Северной Кореи. Там у них есть своя собственная ветвь", — заявил эксперт.

Михаил Притула пояснил, что задержка логистики на этом маршруте приведет к тому, что Россия на время потеряет возможность перебрасывать технику.

"Это очень серьезное событие, потому что других дорог там нет. Если посмотрим на календарь и на прогноз погоды, то увидим, что в том регионе РФ стоят сильные морозы, и не так хорошо там ремонтировать те два разрушенных моста. То есть это нужно вызвать поезда, сначала к одному мосту, потом к другому. А это серьезные конструкции. А что касается тоннеля, то это 5 км от ближайшего входа в тоннель, еще нужно туда добраться и вытащить те эшелоны, которые есть. Соответственно, необходимо еще будет проверить строительные конструкции, так как под действием мощного огня бетон теряет свою прочность. То есть времени это займет полгода, минимум до весны. А за это время может многое произойти", – отметил полковник запаса СБУ.

Кроме того, эксперт считает, что в результате разрушения логистического маршрута, соединяющего российский Дальний Восток с европейской частью РФ, увеличится роль Китая в обеспечении всем необходимым.

"Теперь Китай должен обеспечивать Дальний Восток всем необходимым, постепенно его осваивая. Уже можно начинать китайскую пятилетку на той территории", — подытожил Михаил Притула.

Напомним, в ночь на 30 ноября прогремел взрыв в Северномойском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (Бурятия). Этот тоннель является самым длинным железнодорожным тоннелем в России. Во время движения грузового поезда сработали четыре взрывчатки.

На следующий день был взорван еще один грузовой поезд, следовавший запасным маршрутом — через Чертов мост.

При движении поезда на высокой 35-метровой переправе сработала заложенная в него взрывчатка. В результате взрыва вспыхнули шесть цистерн, к тушению пожара привлекли пожарный поезд.

ТСН.ua собрал все, что известно об этих взрывах.

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