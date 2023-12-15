Подрыв нефтебазы в Воронеже: легион "Свобода России" рассказал детали и показал видео

Легион "Свобода России" взорвал нефтебазу в Воронеже. На это понадобилась "одна бессонная ночь и спичка".

Об этом написали в телеграмм-канале легиона.

Там объяснили, что для того, чтобы уничтожить топливо противника на фронте, нужно провести разведку за несколько дней, потратить энное количество снарядов, привлечь артиллеристов и операторов БПЛА. Однако чтобы уничтожить топливо в тылу – нужна спичка и одна бессонная ночь.

Чтобы уничтожить танк на фронте – нужен дрон, гаубица, миномет или дальнобойная пушка, расчет из нескольких человек и часто несколько часовая разведка. Чтобы уничтожить танк в тылу, достаточно открутить одну гайку на заводе изготовителе. В общем, передаем горячее поздравление и огромное уважение всем неизвестным патриотам, которые работают на нашей Родине”, — подчеркнули в легионе.

Легион "Свобода России" взорвал нефтебазу в Воронеже

Формирование также отчиталось, что у российских военных теперь минус один резервуар с топливом "Роснефти" в Воронеже.

Природные ресурсы России должны работать на Россию, а не на преступную войну. Сопротивление работает. Россия будет свободной”, — подчеркнули в легионе.

Напомним, что в результате взрыва на нефтебазе компании "Роснефть" в российском городе Воронеже вспыхнул пожар.

Читайте также ведущие новости дня: