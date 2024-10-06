Подрыв пейджеров в Ливане: в WP раскрыли детали уникальной операции Израиля о "Хезболли"

Израильская разведка продала своим врагам, террористической группировке "Хезболла" пейджеры, которыми потом их взорвала. Операцию Моссада "Пейджеры" начали планировать еще в 2022 году. Основная цель операции заключалась в том, чтобы взорвать влияние Хезболлы на поле боя, посеяв хаос среди ее командных структур, используя новейшие технологии для массового поражения боевиков.

О том, как готовилась операция, пишет The Washington Post.

Израильская бомба

Не было никакого риска, что пейджеры когда-нибудь могут быть отслежены израильскими спецслужбами. Лидеры Хезболлы были настолько удивлены, что купили 5000 из них и начали раздавать их бойцам среднего уровня и вспомогательному персоналу в феврале.

Никто из пользователей не подозревал, что они носят гениально изготовленную израильскую бомбу. И даже после того, как тысячи устройств взорвались в Ливане и Сирии, немногие оценили самую зловещую функцию пейджеров: двухэтапную процедуру шифрования, которая гарантировала, что большинство пользователей держали пейджер обеими руками, когда он взорвался.

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По словам израильских, американских и ближневосточных официальных лиц, около 3000 офицеров и членов "Хезболлы" — большинство из них — представители тыла — были убиты или искалечены, а также неизвестно количество гражданских лиц, когда израильская разведывательная служба Моссад дистанционно запустила устройства на 17 сентября.

Как шпионское ремесло, это без аналогов одно из самых успешных и изобретательных проникновений разведывательных служб на врага в новейшей истории.

Первая часть плана

Со временем лидеры Хезболлы научились беспокоиться об уязвимости группировки к израильской слежке и хакерству, опасаясь, что даже обычные мобильные телефоны могут быть превращены в контролируемые Израилем подслушивающие и отслеживающие устройства.

Основная цель операции заключалась в том, чтобы взорвать влияние Хезболлы на поле боя, посеяв хаос среди ее командных структур, используя новейшие технологии для массового поражения боевиков.

Так родилась идея создания своего рода коммуникационного троянского коня, сообщили чиновники. Хезболла искала защищенные от взлома электронные сети для передачи сообщений, и Моссад придумал пару уловок, заставивших группу ополченцев приобрести устройства, казавшиеся идеальными для работы — оборудование, которое Моссад разработал и собрал в Израиле.

Первую часть плана, минированные рации, Моссад начал доставлять в Ливан почти десять лет назад, в 2015 году. Мобильные радиостанции содержали огромные батарейные блоки, скрытую взрывчатку и систему передачи, которая предоставила Израилю полный доступ к коммуникациям Хезболлы.

В течение девяти лет израильтяне довольствовались прослушиванием "Хезболла", заявили официальные лица, оставляя за собой возможность превратить рации в бомбы во время грядущего кризиса. Но потом появилась новая возможность и новый блестящий продукт: маленький пейджер, снабженный мощной взрывчаткой. По иронии судьбы, Хезболла в конечном счете косвенно заплатит израильтянам за крохотные бомбы, которые убьют или ранят многих ее оперативников.

Линия пейджеров под брендом Apollo

Поскольку лидеры Хезболлы были готовы к возможному саботажу, пейджеры не могли проходить из Израиля, Соединенных Штатов или любого другого союзника Израиля. Поэтому в 2023 году группа начала получать предложения о массовой закупке пейджеров Apollo под тайваньским брендом, хорошо признанной торговой марки и линейки продуктов, которые распространяются по всему миру и не имеют связей с израильскими или еврейскими интересами. По словам официальных лиц, тайваньская компания не знала о плане.

Предложение о продаже поступило от чиновника по маркетингу, которому доверяет Хезболла, имеющий связи с Apollo. Представитель отдела маркетинга, женщина, личность и национальность которой официальные лица отказались раскрывать, была бывшим торговым представителем тайваньской фирмы на Ближнем Востоке, которая основала собственную компанию и приобрела лицензию на продажу линейки пейджеров под маркой Apollo. В прошлом она предложила Хезболли сделку на один из продуктов, которые продавала ее фирма: крепкий и надежный AR924.

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"Она поддерживала связь с "Хезболлой" и объяснила им, почему больший пейджер с большей батареей лучше оригинальной модели", — сказал израильский чиновник, ознакомленный с деталями операции.

"Одним из главных преимуществ AR924 было то, что его можно было заряжать с помощью кабеля. И батареи выдержали подольше", – сказал чиновник.

Пейджеры собирали в Израиле

Как оказалось, фактическое производство устройств было передано посторонним подрядчикам, а представитель отдела маркетинга не знал об операции и не знал, что пейджеры собирались в Израиле под наблюдением Моссада. По словам официальных лиц, знакомых с заговором, пейджеры Моссада, каждый из которых весил менее трех унций, имели уникальную функцию: аккумуляторную батарею, скрывавшую небольшое количество мощной взрывчатки.

Благодаря инженерному подвигу компонент бомбы был так тщательно спрятан, что его практически невозможно было обнаружить, даже если устройство разобрали. Израильские официальные лица считают, что Хезболла действительно разобрала некоторые пейджеры и, возможно, даже просвечивала их рентгеновскими лучами.

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Также невидимым был удален доступ Моссада к устройствам. Электронный сигнал от службы разведки мог спровоцировать взрыв тысячи устройств одновременно. Но, чтобы обеспечить максимальный ущерб, взрыв также может быть вызван специальной двухэтапной процедурой, необходимой для просмотра зашифрованных защищенных сообщений.

"Вам нужно было нажать две кнопки, чтобы прочесть сообщение. На практике это означало использование обеих рук", — сказал чиновник.

Зашифрованное сообщение

Большинство высокопоставленных должностных лиц в Израиле не знали об этой возможности до 12 сентября. В этот день премьер-министр Биньямин Нетаньяху вызвал своих советников по разведке на встречу для обсуждения возможных действий против Хезболлы.

Согласно краткому итогу встречи, опубликованной спустя несколько недель официальные лица, проинформированные о происшествии, представители Моссада предложили первый взгляд на то, что было одной из самых секретных операций агентства. К тому времени израильтяне разместили минированные пейджеры в руках и карманах тысячи боевиков Хезболлы.

Сотрудники разведки также говорили о давнем беспокойстве: с обострением кризиса на юге Ливана рос риск обнаружения взрывчатки. Годы тщательной планировки и обмана могут быстро сойти на нет.

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По словам официальных лиц, в органах безопасности Израиля вспыхнули острые прения. Все, включая Нетаньяху, признали, что тысячи взрывающихся пейджеров могут нанести бесчисленный ущерб Хезболли, но также могут спровоцировать жестокий ответ, в том числе массированный ракетный ответный удар уцелевшими лидерами Хезболлы, и Иран, возможно, присоединится к стычке.

"Было понятно, что существуют определенные риски " – сказал израильский чиновник.

Некоторые, включая высокопоставленных чиновников Армии обороны Израиля, предупреждали о возможности полномасштабной эскалации с Хезболлой, даже когда израильские солдаты продолжали операции против ХАМАС в Газе. Но другие, в первую очередь Моссад, увидели возможность нарушить статус-кво с помощью "чего-то более интенсивного".

Соединенные Штаты, ближайший союзник Израиля, не были проинформированы о минированных пейджерах или внутренних дебатах относительно того, их запускать, заявили официальные лица США.

В конце концов Нетаньяху одобрил срабатывание устройств, пока они могут нанести максимальный ущерб.

По словам официальных лиц, Моссад знал о местонахождении лидера в Ливане годами и внимательно отслеживал его передвижение. Однако израильтяне сдерживали огонь, уверены, что убийство приведет к тотальной войне с группировкой ополченцев и, возможно, также с Ираном.

Американские дипломаты давили на Насраллу, чтобы тот согласился на отдельное прекращение огня с Израилем, без связи с боевыми действиями в Газе, надеясь на соглашение, которое могло бы привести к выводу боевиков Хезболлы из южных ливанских баз, угрожавших гражданам Израиля в общинах. границы.

Высокопоставленные израильские чиновники заявили, что поддержали предложение о прекращении огня, но Насралла отказался от своего согласия, настаивая на прекращении огня сначала в Газе.

17 сентября, даже когда в самых высоких кругах национальной безопасности Израиля шли дебаты о том, стоит ли наносить удар лидеру Хезболлы, тысячи пейджеров под маркой Apollo зазвонили или вибрировали одновременно по всему Ливану и Сирии. На экране появилось короткое предложение по-арабски: "Вы получили зашифрованное сообщение", — написано.

Ликвидация Насралла

Оперативники Хезболла добросовестно следовали инструкциям по проверке закодированных сообщений, нажав две кнопки. В домах и магазинах, в автомобилях и на тротуарах взрывами разорвало руки и оторвало пальцы. Менее чем через минуту тысячи других пейджеров взорвались по дистанционной команде, независимо от того, касался ли пользователь своего устройства.

На следующий день, 18 сентября, сотни раций взорвались таким же образом, убив и покалечив пользователей и случайных прохожих.

Это был первый из серии ударов, направленных в сердце одного из ярых врагов Израиля. Когда Хезболла шаталась, Израиль нанес удар снова, обстреляв штаб-квартиру группировки, арсеналы и материально-технические центры 2000-фунтовыми бомбами.

Крупнейшая серия авиаударов произошла 27 сентября, спустя 10 дней после взрыва пейджеров. Атака, направленная на глубоко зарытый командный центр в Бейруте, была приказана Нетаньяху, когда он ехал в Нью-Йорк для выступления в Организации Объединенных Наций, в котором, обращаясь к Хезболле, он заявил: «Довольно».

"Мы не примем армию террористов, расположенную на нашей северной границе, способную устроить еще одну резню в стиле 7 октября", — сказал Нетаньяху в своей речи.

На следующий день, 28 сентября, Хезболла подтвердила, что большинство мира уже знало: Насралла, пламенный лидер группы и заклятый враг Израиля — мертвый.

Отметим, Израиль 27 сентября нанес массированный авиаудар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте. В результате погиб лидер организации Хасан Насралла.