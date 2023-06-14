Подрыв россиянами Каховской ГЭС Европарламент признал военным преступлением

Депутаты Европейского парламента решительно осудили подрыв Каховской ГЭС и назвали его военным преступлением России, что повлечет последствия.

Об этом говорится в сообщении Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге, в ходе которого европейские политики рассматривали процесс подготовки к следующей встрече Европейского совета, которая состоится в конце июня в Брюсселе, передает "Укринформ".

"Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской Новой Каховке, совершенное Россией военное преступление, что повлечет последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против РФ и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", — говорится в сообщении.

Еще одним из основных ожиданий вскоре встречи глав Европарламента от встречи глав государств и правительств ЕС является согласование общей позиции относительно обновленного Миграционного пакта ЕС, который должен способствовать лучшему обращению с беженцами и укрепить внешние границы Евросоюза.

Также во время саммита ЕС будут рассматривать "зеленую" и цифровую трансформацию европейской экономики, принятие поправок в многолетний бюджет Евросоюза и необходимость реформирования промышленного потенциала Европы.

Напомним, подрыв россиянами Каховской ГЭС вызвал активизацию грабителей. Минкульт бьет тревогу. Сейчас обмелевшее водохранилище обнаруживает старые захоронения и археологические находки.

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