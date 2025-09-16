Подрыв "Северных потоков": Италия приняла решение о судьбе украинца

Газопровод «Северный поток» / © Associated Press

Суд Италии согласовал экстрадицию в Германию украинского гражданина Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации взрывов на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Апелляционный суд Болоньи принял решение о том, чтобы передать Кузнецова, задержанного 21 августа в Римини по европейскому ордеру, в Верховный федеральный кассационный суд Германии. Решение стало результатом слушания, состоявшегося 9 сентября.

Адвокат подозреваемого Никола Канестрини заявил о намерении обжаловать экстрадицию в Кассационном суде Италии. По его словам, во время дела были нарушены фундаментальные права украинца — «право на справедливое судебное разбирательство, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет».

По августовскому заявлению немецкой прокуратуры, Кузнецов входил в группу, которая установила взрывные заряды на трубопроводах возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. Украинцу предъявлено обвинение в сговоре с целью осуществления взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении объектов критической инфраструктуры.

Напомним, подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которыми российское голубое топливо транспортировалось в Германию, произошел 26 сентября 2022 года вблизи острова Борнхольм. Заложенная на дне взрывчатка повредила обе ветки газопроводов, что привело к масштабным разрушениям.

После задержания в Италии в августе 2025 года Кузнецова, немецкие правоохранители выдали ордера на арест еще шести украинцев, подозреваемых в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». По данным немецких журналистов, группа подозреваемых могла использовать яхту «Андромеда». Следствие предполагает, что некоторые члены экипажа связаны с украинскими спецслужбами или военными, но пока нет доказательств, что подрыв был спланирован государством.