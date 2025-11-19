ТСН в социальных сетях

Мир
21
2 мин

Подрыв "Северных потоков": Итальянский суд одобрил экстрадицию подозреваемого украинца в Германию

Верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию адвокатов Сергея Кузнецова, экстрадируемого в Германию в ближайшие дни

Ирина Игнатова
Подр в Северных потоков

Италия экстрадирует украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток»

Верховный суд Италии одобрил решение об экстрадиции в Германию 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» между Россией и Германией, которые произошли более трех лет назад. Кассационный суд отклонил окончательную апелляцию защиты, и Кузнецова должны передать немецким властям в ближайшие дни.

Об этом сообщает APNews.

Задержание и подозрения

Сергей Кузнецов был задержан по европейскому ордеру на арест 21 августа в кемпинге вблизи адриатического прибрежного города Римини, где отдыхал с семьей.

Согласно экстрадиционным документам, немецкая прокуратура подозревает, что именно Кузнецов организовал и совершил подрыв по меньшей мере четырех бомб на глубине от 70 до 80 метров в Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года. По данным следствия, мощность бомб составляла от 14 до 27 кг .

В результате взрывов был поврежден газопровод «Северный поток-1», а также параллельный газопровод «Северный поток-2», который так и не был введен в эксплуатацию.

Отрицание обвинений и экстрадиция

Адвокат Кузнецова, Никола Канестрини, сообщил, что его клиент будет передан немецким властям в течение ближайших дней, после того, как Кассационный суд Италии отклонил последнюю апелляцию защиты.

Кузнецов отрицает свою причастность к взрывам, предоставляя алиби: он утверждает, что в момент взрывов находился в Украине на службе в ВСУ. Несмотря на окончательное решение об экстрадиции, адвокат выразил уверенность, что его клиент будет оправдан в ходе судебного разбирательства.

«Адвокат 49-летнего украинца Сергея Кузнецова заявил, что его клиент будет передан немецким властям в течение ближайших дней после того, как Кассационный суд отклонил окончательную апелляцию защиты», — сообщает издание.

Напомним, Польша заблокировала экстрадицию в Германию другого подозреваемого по этому делу. Премьер-министр Польши Дональд Туск четко заявил, что Варшава не будет выдавать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северного потока-2», назвав главной проблемой само строительство российского газопровода.

