Немецкий водолаз и подводный археолог Свен Томас считает, что совершить подрыв подводных газопроводов "Северные потоки" силами нескольких "украинских диверсантов" с яхты "Андромеда" практически было невозможно, а расследование преступления допустило ряд ошибок.

Об этом он рассказал в интервью BILD.

"В международных СМИ уже почти два года обсуждается версия о том, что газопроводы "Северный поток" взорвала группа украинских диверсантов, арендовавшая парусную яхту "Андромеда". Украинцы якобы загрузили на борт водолазное снаряжение и взрывчатку, а впоследствии установили ее на дне Балтийского моря на глубине около 80-90 метров", – напоминает предысторию издание.

Впрочем, немецкий подводный археолог Свен Томас опроверг эту версию и считает ее вообще невозможной. По его словам, для подводного погружения необходима не одна яхта, а целая группа судов плюс неподвижная платформа с кранами, якорями и балластом общей массой около 1 тонны.

Следовательно, чтобы нырять с борта яхты, ее нужно было бы точно зафиксировать над местом запланированной диверсии. А для этого нужно было бы опустить на дно 3-4 тяжелых якоря с канатами длиной 300-500 м, по другому яхту сносило бы в открытом море ветром и волнами.

Второй аргумент Свена Томаса, доказывающий неосуществимость такой диверсии, – это мощность двигателя "Андромеды", составляющая 75 лошадиных сил.

"Этого не хватило бы, чтобы оставаться в районе "Северных потоков" посредством постоянного маневрирования. Кроме того, яхта не могла бы принять на борт 400 кг взрывчатки", – считает водолаз.

Напомним, летом 2024 года в западных СМИ появилась информация, что в Германии установили личность одного из диверсантов, совершившего подрыв газопровода "Северный поток". Однако арест украинца так и не состоялся.

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