Подрыв "Северных потоков": в чем обвиняют задержанного в Италии украинца — СМИ
Сергей Кузнецов подозревается в причастности к теракту против Северного потока. Итальянский суд решает вопрос его экстрадиции.
В Италии задержан украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток» в 2022 году.
Об этом сообщает издание Tagesschau.
По данным немецких следователей, Кузнецов возглавлял группу диверсантов, заложившую взрывчатку под водой.
«Мы рассматриваем это как значительный прорыв в расследовании», — заявили в прокуратуре Германии.
Подозрения и обвинения
По версии следствия, в сентябре 2022 года Кузнецов руководил операцией с борта яхты Andromeda. Его обвиняют в «антиконституционном саботаже», «преднамеренном вызвании взрыва» и «разрушении зданий».
«Мой клиент не причастен к никаким преступлениям. Мы будем обжаловать любую экстрадицию в Германию», — заявил адвокат Кузнецова.
Что дальше:
Итальянский суд должен решить вопрос экстрадиции украинца. Ожидается, что ключевое заседание состоится на следующей неделе.
Напомним, сам взрыв произошел 26 сентября 2022 года неподалеку от острова Борнгольм: установленные на дне взрывные устройства повредили обе ветви трубопроводов, повлекшие значительные разрушения.