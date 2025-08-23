Подрыв "Северных потоков": в чем обвиняют задержанного в Италии украинца — СМИ

Северный поток

В Италии задержан украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток» в 2022 году.

Об этом сообщает издание Tagesschau.

По данным немецких следователей, Кузнецов возглавлял группу диверсантов, заложившую взрывчатку под водой.

«Мы рассматриваем это как значительный прорыв в расследовании», — заявили в прокуратуре Германии.

Подозрения и обвинения

По версии следствия, в сентябре 2022 года Кузнецов руководил операцией с борта яхты Andromeda. Его обвиняют в «антиконституционном саботаже», «преднамеренном вызвании взрыва» и «разрушении зданий».

«Мой клиент не причастен к никаким преступлениям. Мы будем обжаловать любую экстрадицию в Германию», — заявил адвокат Кузнецова.

Что дальше:

Итальянский суд должен решить вопрос экстрадиции украинца. Ожидается, что ключевое заседание состоится на следующей неделе.

Напомним, сам взрыв произошел 26 сентября 2022 года неподалеку от острова Борнгольм: установленные на дне взрывные устройства повредили обе ветви трубопроводов, повлекшие значительные разрушения.