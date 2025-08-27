Подрыв "Северных потоков": в Германии выдали ордера на арест 6 украинцев - СМИ

Немецкая полиция / © Associated Press

По делу о подрыве трубопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», который произошел в сентябре 2022 года, немецкие власти выдали ордера на арест еще шести украинцев, которых подозревают в причастности к диверсии. Ранее в Италии задержали украинца Сергея К., которого считают координатором операции.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau со ссылкой на публикации в местных СМИ.

По информации журналистов, следователи считают, что группа подозреваемых украинцев использовала яхту «Андромеда».

Капитаном судна называют Юрия Т. из Одессы. У него якобы большой опыт мореплавания — он ходил в Таиланд, вокруг Бермудских островов, у берегов Сомали и в Карибском море, а также несколько раз пересекал Атлантику и участвовал в регатах.

Журналисты утверждают, что Юрий Т. имеет два поддельных паспорта на имена «Михаил Попов» и «Юрий Котенко». В публикациях говорится, что во время последней поездки в Нидерланды он предоставил отпечатки пальцев, которые совпали с найденными на «Андромеде».

Кроме капитана, на борту судна, по версии немецких следователей, находился эксперт по взрывчатке и четверо водолазов, среди которых — 40-летняя Валерия Т. из частной школы дайвинга в Киеве.

Немецкие журналисты пишут, что она является рекордсменкой Украины по глубоководным погружениям среди женщин в специализированной дисциплине — 104 метра. При этом трубопроводы «Северный поток» расположены на глубине примерно 80 метров.

Еще один подозреваемый — Владимир С., который работал инструктором по дайвингу в Киеве. По информации следователей, после подрыва «Северных потоков» он остался с семьей в Польше, а когда летом 2024 года немцы обратились к полякам с просьбой задержать его, то мужчина выехал на автомобиле с дипломатическими номерами.

В группу также якобы входил 53-летний военный Всеволод К., который, как предполагается, погиб в бою на востоке Украины в конце декабря 2024 года.

Ранее он проходил обучение в Вооруженных силах Германии. Следы ДНК на документах, заполненных Всеволодом К., напоминали те, что нашли на яхте «Андромеда», пишут немецкие журналисты-расследователи.

Еще один подозреваемый, Евгений У., якобы принадлежал ко второй группе диверсантов, которая планировала взорвать трубопровод «Турецкий поток». Когда же эта попытка не удалась, он с частью взрывчатки переехал из Черного моря на Балтийское. Немецким правоохранителям якобы удалось отследить его маршрут.

Следователи предполагают, что некоторые члены экипажа «Андромеды» имели связи с украинской спецслужбой или военными. Однако у следствия нет данных, что подрыв российских газопроводов был спланирован украинским государством.

Напомним, подрыв «Северных потоков», которым транспортировался российский газ в Германию, произошел 26 сентября 2022 года вблизи острова Борнхольм. Взрывные устройства, заложенные на дне, повредили обе ветки газопроводов, что привело к масштабным разрушениям.

Задержанный в Италии по обвинению в координации операции по подрыву украинец Сергей К. ожидает экстрадиция в Германию. Там ему должны предъявить официальные обвинения.