Подрыв "Северных потоков": в Варшаве арестовали украинца

В Польше арестовали фигуранта по делу о подрыве газопроводов Nord Stream / © скриншот с видео

В Польше суд решил заключить под стражу гражданина Украины Владимира С. , которого в Германии подозревают в причастности к взрывам, повредившим российские газопроводы «Северный поток» в 2022 году. Мужчина арестован на семь дней для предоставления прокуратуре времени на подготовку документов и возможной экстрадиции подозреваемого в Германию.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на решение суда в Варшаве.

Роль фигуранта в деле

Владимир З. был задержан по Европейскому ордеру на арест (ENA), выданному германским судом. Немецкая прокуратура считает, что группа диверсантов состояла из семи человек, в том числе четырех водолазов, и использовала для операции арендованную яхту «Андромеда». Владимир З. был инструктором по дайвингу, который мог непосредственно участвовать в подложении взрывных устройств на дне Балтийского моря.

Во вторник, 30 сентября, Владимир З. был допрошен в Варшавской окружной прокуратуре, где не признал предъявленных германским правосудием обвинений.

Неожиданные обстоятельства ареста

Владимир З. проживал в Польше почти три с половиной года, имел строительную фирму в Прушкове под Варшавой, где жил с женой и детьми. Год назад, когда немецкий суд выдал ENA, он уехал в Украину, но впоследствии вернулся в Польшу, вероятно, через Словакию.

Обстоятельства его ареста оказались неожиданными. По данным журналистов, украинец решил купить недвижимость в Польше. Как иностранец, он подлежал специальной процедуре проверки. Его данные попали в подразделение Министерства внутренних дел и администрации, где чиновники обнаружили, что Владимир З. находится в розыске по германскому ордеру. Эта информация запустила процедуру выполнения ENA.

В течение семи дней прокуратура должна получить необходимую документацию германской стороны. После этого будет решаться вопрос об экстрадиции.

Защита подозреваемого и апелляция

Адвокат Владимира З. Тимотеуш Папроцкий заявил, что подаст жалобу на решение об аресте и использует все возможные правовые средства для защиты клиента. Адвокат раскритиковал решение суда, назвав его «слишком далеко идущие» и подчеркнул, что его клиент не собирался скрываться.

«Если кто-то живет в определенной стране почти 3,5 года, если в течение этого времени в отношении него ведутся определенные гражданские и административные процедуры, и он находится в этой стране, то, по моему мнению, утверждение о том, что существует опасение побега или препятствование следствию, неубедительно в этом деле», — подчеркнул Папроцкий.

Защитник также добавил, что любой гражданин Украины, обвиненный в уничтожении инфраструктуры, соединяющей Германию с Россией, "не должен отвечать за это уголовно на территории ЕС".

Другие задержания по делу о подрыве «Северных потоков»

Это не первое задержание по делу о подрыве газопроводов. В августе 2024 года итальянская полиция задержала 49-летнего украинца Сергея Кузнецова близ Римини, где он находился на отдыхе.

По версии немецкой прокуратуры Сергей К. был одним из координаторов подрыва. Следователи утверждают, что именно он возглавлял вышедшую на Балтийское море на яхте «Андромеда» группу для совершения атаки.

В прошлом месяце Италия приняла решение о судьбе украинца . По решению суда он будет экстрадирован в Германию.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм, что повлекло за собой серьезное повреждение энергетической инфраструктуры.

Через несколько недель РФ обвинила британских военных в подрыве "Северных потоков". В Великобритании назвали эти обвинения «ложными заявлениями эпического масштаба».