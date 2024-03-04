Подрыв железнодорожного моста в Самарской области РФ: в ГУР сообщили о последствиях атаки

Украинская разведка подтверждает, что вывела из строя железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области на россии, взорвав его. Движение поездов парализовано.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 4 марта.

"4 марта 2024 года около 6:00 городов был поврежден путем подрыва его силовых конструкций. Железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе чапаевской самарской области", — говорится в сообщении .

По информации ГУР, железнодорожный мост получил серьезные повреждения. Его использование в ближайшие несколько недель невозможно.

Напомним, утром 4 марта российские телеграмм-каналы сообщили, что в Самарской области России неизвестные взорвали сопротивление моста через реку Чапаевка.

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