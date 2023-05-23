Подсанкционный российский министр уехал в Саудовскую Аравию через несколько дней после визита Зеленского

Визит подчеркивает, как Саудовская Аравия и арабские страны Персидского залива поддерживали отношения с Москвой на фоне войны в Украине.

Попавший под санкции министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Саудовскую Аравию и встретился со своим коллегой через несколько дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в страну Персидского залива.

Об этом 23 мая пишет Aljazeera.

Государственное саудовское информационное агентство сообщило, что Колокольцев встретился с министром внутренних дел Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Саудом.

"В ходе заседания они обсудили пути улучшения путей сотрудничества в сфере безопасности между министерствами внутренних дел двух стран, а также ряд вопросов, представляющих общий интерес", — говорится в сообщении.

Колокольцев находится под санкциями США с 2018 г. в рамках санкций за деятельность России в Сирии и Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Саудовской Аравии, призвал членов Лиги арабских государств присоединиться к имплементации украинской формулы мира.

Глава государства призвал защитить наш народ, включая мусульманское сообщество Украины.

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