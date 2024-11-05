"Подсели на клубничку": в России солдаты КНДР впервые получили доступ к Интернету

Солдаты КНДР в России впервые получили доступ в Интернет и подсели на порно.
Северокорейские солдаты, отправленные в РФ, впервые получили свободный доступ к Интернету и подсели на порно.
Об этом рассказал британский журналист Financial Times Гидеон Рахман.
По его данным, солдаты КНДР получили в России то, что было запрещено в их собственной стране – свободный доступ к Интернету. Поэтому больше всего в Сети северокорейцев заинтересовали порносайты.
"Надежный источник сообщил мне, что северокорейские солдаты, дислоцирующиеся в России, никогда раньше не имели беспрепятственного доступа к Интернету. Как следствие, они с жадностью набросились на порнографию", — отметил журналист.
Ранее министр обороны Украины Умеров подтвердил, что войска КНДР вступили в бои.
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